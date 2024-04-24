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Dünya
AA 24.04.2024 06:18

Frontex'in eski direktörü Leggeri hakkında suç duyurusu

Fransa'da "Utopia 56" isimli yardım kuruluşu ve Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in eski direktörü Fabrice Leggeri hakkında "insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere" ortak olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Frontex'in eski direktörü Leggeri hakkında suç duyurusu

Utopia 56 ve LDH'dan yapılan ortak açıklamada, Akdeniz'in son yıllarda en "ölümcül göç yolu" haline geldiği ifade edildi.

Ocak 2015-Nisan 2022 arasında Akdeniz'de 16 bin 272 göçmenin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, bu ölümlerin "tesadüfi" gerçekleşmediği vurgulandı.

Özellikle Leggeri'nin Frontex'in başına geçmesiyle, kurumun bu suçların işlenmesinde "önemli rol" üstlendiği savunulan açıklamada, Leggeri'nin, "Libya ve Yunan makamlarınca işlenen insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere" ortak olma pahasına kurumun üstlendiği görevi değiştirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Utopia 56 ve LDH'nin, Leggeri hakkında söz konusu "insanlığa karşı suçlara ve yapılan işkencelere ortak olduğu" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Fransız Leggeri, 29 Nisan 2022'de Frontex'teki görevinden istifa etmişti.

Leggeri, 6-9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin aday listesinde 3. sırada yer alıyor.

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