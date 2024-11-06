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Dünya
AA 06.11.2024 11:52

Katil Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik etti

İsrail'in soykırımcı başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

Katil Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik etti

Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirtti.

Netanyahu, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor" açıklamasında bulundu.

Trump'ı tebrik eden ilk liderlerden biri olan Netanyahu, zaferini ilan eden Trump'ın başkanlık seçiminde "tarihin en büyük geri dönüşünü" yaptığını savundu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmişti.

Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler Senato'da büyük bir başarı kazandı.

West Virginia ve Ohio eyaletlerinde yapılan Senato seçimlerinde Demokrat rakiplerinde olan koltukları kazanan Cumhuriyetçi adaylar Jim Justice ile Bernie Moreno, böylece partilerine iki yeni sandalye getirdi.

Bu sonuçlarla Senato'da şu ana kadar Cumhuriyetçiler 51 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 42 sandalye kazanmış durumda.

2022'deki ara seçimlerde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlamıştı.

Kongre'nin 435 sandalyeli ⁠Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.

Senato seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan 100 sandalyeli Senatodaki 34 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçilirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Meksika'dan 2 bin 500 göçmen yolda

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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