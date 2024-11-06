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Dünya
AA 06.11.2024 11:42

Güney Kore'de bakanlık sitelerine siber saldırı düzenlendi

Güney Kore, savunma ve çevre bakanlığı da dahil çok sayıda bakanlık sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Güney Kore'de bakanlık sitelerine siber saldırı düzenlendi

Güney Kore'de bakanlıkta görevli bir yetkili, yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığının resmi sitesine 5 Kasım Salı günü saat 17.30 sularında siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın DDoS (dağıtılmış hizmet reddi) saldırısına maruz kaldığını bildiren yetkili, bu saldırı nedeniyle sitenin bir süre hizmet dışı kaldığını belirtti.

Güney Kore Bilgi Kaynakları Servisi yetkilisi, ülkedeki birçok bakanlığın sitesine siber saldırılar düzenlendiğini duyurarak, "Saldırılar şu anda sona ermiş gibi gözüküyor ancak tam olarak bitmediği için biz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakanlık sitelerine yapılan siber saldırıların yaygın bir durum olmadığını belirten yetkili, saldırganların IP adreslerinin engellendiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde de bağlantı sorunları yaşanmasının ardından Siber Operasyonlar Komutanlığı konuyu incelemeye başladı.

Yetkililer saldırının arkasında kimin olabileceğini araştırıyor.

Güney Kore'nin siber güvenlik gözlemcisi, Kuzey Kore'nin olası siber saldırılarına karşı uyarıda bulunarak, yerel kuruluş ve işletmelere veri koruma hazırlıklarını artırma çağrısı yapmıştı.

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