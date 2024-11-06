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Dünya
AA 06.11.2024 10:44

Trump zaferini ilan etti

ABD'de başkanlık yarışında zafer konuşması yapan Donald Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Trump zaferini ilan etti
[Fotograf: Reuters]

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'de seçim yarışı: Trump önde
ABD'de seçim yarışı: Trump önde

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" diye belirtti.

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