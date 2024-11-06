Açık 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2024 09:58

Brent petrolün varil fiyatı 73,98 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,98 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 73,98 dolar

Dün 76,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2 azalarak 73,98 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin beklenenden fazla düştüğüne işaret eden verilerin etkisiyle geriledi.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 132 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde artış göstermesi, ülkede talebin azaldığı endişesini besleyerek fiyatların düşüşünü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Piyasa oyuncuları, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına odaklanırken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor. Uzmanlar, seçim sonuçlarına göre ülke ekonomisindeki politikalarda değişiklik olacağını, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceğini öngörüyor.

Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulaması, vergi indirimlerine gitmesi ve fosil yakıt üretimini artırması bekleniyor.

Seçim sonuçları öncesi ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi yüzde 1,81 artışla 105,189 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşüreceği öngörülüyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,29 doların direnç, 70,62 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Akaryakıt Altın Benzin Brent Petrol Dolar Petrol
Sıradaki Haber
Kamala Harris konuşmasını iptal etti, Donald Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi
10:20
Ardahan'da kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti
10:09
Borsa güne yükselişle başladı
10:03
Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
10:01
Adana'da bir evde 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
ABD'liler seçim sonuçlarını televizyon ekranlarından takip ediyor
ABD'liler seçim sonuçlarını televizyon ekranlarından takip ediyor
FOTO FOKUS
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ