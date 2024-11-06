Azerbaycan Cumhurbaşkanı, TDT 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu

Aliyev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen TDT 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Bu yıl TDT'nin kuruluş temelini oluşturan Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yılını kutladıklarını hatırlatan Aliyev, teşkilatın bu yıllar içerisinde başarılı gelişme katettiğini belirtti.

Aliyev, bu yıl temmuzda Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde imzalanan Karabağ Beyannamesi'nin iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sunduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, TDT'nin güçlendirilmesine yönelik çabalarını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

TDT bütçesinin hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığını söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın TDT Genel Sekreterliğine 2 milyon dolar, Aksakallar Konseyi'ne 100 bin dolar finansal destekte bulunarak teşkilatın potansiyelinin güçlenmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Aliyev, dünyada güvenlik sorunlarının arttığına dikkati çekerek, "Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz büyük önem taşıyor. Son zamanlarda kolluk kuvvetlerimiz ve güvenlik teşkilatlarımız arasındaki iş birliği genişledi. Ülkelerimizin silahlı kuvvetlerinin katılımıyla askeri tatbikatlar yapılıyor. Kardeş ülkelerden gelen öğrencilerin askeri eğitim kurumlarımızda eğitim görmesi karşılıklı güven ve dostluğun göstergesidir" diye konuştu.

Ulaştırma alanındaki iş birliklerinden de bahseden Aliyev, "Son zamanlarda Doğu Batı Ulaşım Koridoru'nun Azerbaycan'dan geçen kısmında taşımalar arttı. Orta Asya ülkelerini Türkiye ile Azerbaycan üzerinden bağlayan bu koridorun kapasitesinin büyütülmesi için Azerbaycan sermayesini artırıyor. Bu güzergahta, TDT üye ve gözlemci ülkelerle yapılan transit taşıma hacminde 2024'ün dokuz ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 15 artış oldu. Şu anda Orta Koridor'un dijitalleşmesi ve ticaretin kolaylaştırılması yönünde birçok proje hayata geçiriliyor. Bu projeler lojistik verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek" bilgisini paylaştı.

"İşgalden kurtarılan topraklarda geniş kapsamlı imar ve ihya projeleri hayata geçiriliyor

Aliyev, Azerbaycan'ın Eylül 2023'te tüm topraklarında egemenliğini tam sağladığını hatırlatarak, "Ermenistan, 30 yıl süren işgal döneminde bu topraklarda dokuz şehrimizi ve yüzlerce köyümüzü tamamen yok etti. Şimdi işgalden kurtarılan topraklarda geniş kapsamlı imar ve ihya projeleri hayata geçiriliyor. Yerlerinden edilen insanlar, Büyük Dönüş Programı kapsamında ata yurtlarına geri dönüyor" dedi.

İşgalden kurtarılan topraklarda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Macaristan'ın okullar inşa ettiğini hatırlatan Aliyev, bu ülkelerin devlet başkanlarına teşekkür etti.

Aliyev, Azerbaycan'ın yakın günlerde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, TDT üyesi ülkelerin bu konferansa aktif katılım sağlayacağından emin olduğunu söyledi.