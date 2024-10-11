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Dünya
AA 11.10.2024 11:20

Katil İsrail'in saldırısı sonucunda iki BM Barış Gücü askeri daha yaralandı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucunda 2 asker yaralandı.

Katil İsrail'in saldırısı sonucunda iki BM Barış Gücü askeri daha yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Ras Nakura'daki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef alırken bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vuruldu.

Haberde, komuta merkezinde maddi hasar oluştuğu, "Merkava tankı" ile gözlem kulesine gerçekleştirilen saldırı sonucunda Sri Lanka taburundan 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Dün de UNIFIL tarafından, İsrail saldırıları sonucunda 2 Barış Gücü askerinin gözlem kulesinden düştüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

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