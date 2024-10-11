Rusya Devlet Başkanı Putin: Gezegenin çeşitliliğini yansıtan yeni bir dünya düzeni oluşuyor

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü nedeniyle düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Mahtumkulu Firaki'nin Türkmenistan için zengin miras bıraktığını, eserlerinin Türkmen edebiyatının temelini oluşturduğunu belirterek, "2. Dünya Savaşı esnasında Türkmen askerlerine yazılan mektuplarda, moral verme amacıyla Firaki'nin şiirlerinden satırlar yer alıyordu" diye konuştu.

Firaki'nin uzun süre Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Funtovo köyünde yaşadığını hatırlatan Putin, bu köyde bugün de Türkmen diasporasının varlığını sürdürdüğünü, burada 2019'da Firaki'nin ismini taşıyan okulun açıldığını, Astrahan kentinde ise Firaki'nin heykelinin dikildiğini ve eserlerinin Rus diline çevrildiğini dile getirdi.

"Doğu ve Güney'de yeni ekonomi finans ve siyaset merkezleri ortaya çıkıyor"

Dünyadaki durumu değerlendiren Putin, "Dünya, uygarlıkların bölünmesi, etnik ve dini gruplar arasındaki çatışmalardan kaynaklanan benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya. Uluslararası ilişkiler, küresel temel değişimlerin yaşandığı bir döneme girdi. Bu dönemde gezegenin çeşitliliğini yansıtan yeni bir dünya düzen oluşuyor. Bu doğal ve geri dönüşü olmayan bir süreç" dedi.

Doğu ve güneyde yeni güçlü ekonomi, finans ve siyaset merkezlerinin ortaya çıktığını belirten Putin, "Bu merkezler, egemenliği, sosyokültürel kimliği korumaya ve güçlendirmeye, geleneklerle ulusal çıkarlara uygun gelişim yollarını bulmaya çalışıyor" diye konuştu.

Varlıkların adil şekilde dağıtılması, uluslararası yaşamın yapıcı şekilde demokratikleştirilmesi, çok kutuplu dünya düzeninde etkileşimden yana olduklarını dile getiren Putin, bu bağlamda Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 22-24 Ekim'de BRICS Zirvesi'nin düzenleneceğine dikkati çekti.