Parçalı Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.10.2024 10:59

Gazetecileri Koruma Komitesinden katil İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıyı "soruşturmamasına" tepki

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerince gazetecileri hedef alan ve bir gazetecinin öldüğü, 6'sının yaralandığı saldırının "soruşturulmaması" nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.

Gazetecileri Koruma Komitesinden katil İsrail'in gazetecilere yönelik saldırıyı "soruşturmamasına" tepki

CPJ'den, İsrail'in 13 Ekim 2023'te bir gazetecinin öldüğü, 6 gazetecinin yaralandığı saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen sorumlulardan hala hesap sorulmadığı belirtilerek, İsrail ordusunun bir gazeteciyi öldürdüğü hatırlatıldı.

Mart ayında Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü tarafından yürütülen soruşturmada, bir İsrail tankının, uluslararası hukuku ihlal ederek "açıkça tanımlanabilen" gazetecileri hedef aldığı sonucuna ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "İsrail, gazetecilere kasıtlı bir saldırı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sivillere yönelik kasıtlı saldırının uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil ettiği anımsatılarak, aradan bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in, saldırıyla ilgili hesap verebilirlik oluşturmadığı vurgulandı.

Bu ve benzer şekilde gazetecilerin öldürülmesiyle ilgili kimsenin sorumlu tutulmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail ordusunun tek bir gazetecinin öldürülmesiyle ilgili "soruşturma açıp açmadığını açıklamadığı" aktarıldı.

CPJ Üst Yöneticisi (CEO) Jodie Ginsberg, yaptığı açıklamada, "20 yılı aşkın süredir gazetecileri hedef alan ve herhangi bir sonuç doğurmayan saldırılarla, İsrail ordusuna bu ölümcül düzeni sürdürme ruhsatı verildi" ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin 13 Ekim 2023'te Lübnan'ın güneyinde gazetecileri hedef alan saldırısında, Reuters Haber Ajansı kameramanı Issam Abdullah hayatını kaybederken, 6 medya mensubu yaralanmıştı.

CPJ'ye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 128 gazeteci öldürüldü.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:14
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ