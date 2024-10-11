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Dünya
AA 11.10.2024 10:48

ABD'li yetkililer, eylülün Rusya için savaştaki "en kanlı ay" olduğunu öne sürdü

ABD'li yetkililer, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, eylül ayının Rus kuvvetleri için "en kanlı ay" olduğunu savundu.

ABD'li yetkililer, eylülün Rusya için savaştaki "en kanlı ay" olduğunu öne sürdü

ABD'nin New York Times gazetesinin haberine göre, Rusya, Ukrayna'daki cephede, Donbas bölgesinde "istikrarlı ancak kademeli" ilerlerken yüksek kayıplar verdi.

Rusya'nın savaşta "cepheye büyük miktarda insan yollama" politikasını sürdürdüğünü belirten Amerikalı yetkililer, Ukrayna tarafında da yüksek kayıplar görmeye devam edilebileceğini vurguladı.

Ukrayna makamlarının kendi kayıplarının sayısını "ABD'den dahi sakladığını" ifade eden yetkililer, eylülün Rusya açısından "bedeli en yüksek ay" olduğunu aktardı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın kayıplarına rağmen ayda 30 bine yakın asker topladığına değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kitlesel seferberlik ilan etmekten kaçınmaya çalıştığı" iddiasında bulundu.

Yetkililer, ayrıca kayıpların Rusya'yı, yeni ve az eğitilmiş askerleri cepheye "nispeten hızlı" göndermeye zorladığını öne sürdü.

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