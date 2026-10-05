Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına geriledi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayı enflasyon verilerini ve uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarını değerlendirdi.

Eylül ayında gıda enflasyonunun geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık bazda yüzde 27,6 seviyesine indiğini belirten Şimşek, kira enflasyonunda da önemli bir gerileme yaşandığını kaydetti.

Kira enflasyonunun yıllık bazda 27,8 puan düşüşle yüzde 41,3'e gerilediğini ifade eden Şimşek, "Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim enflasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, kural bazlı düzenlemelerin etkisini gösterdiğini belirterek, "Eğitim enflasyonu yıllık 17,5 puan düşerek yüzde 48,6 gerçekleşti" bilgisini verdi.

"Eşel mobil uygulamasından kademeli çıkıyoruz"

Petrol fiyatlarındaki son dönemde görülen yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla tedbirler aldıklarını hatırlatan Şimşek, şu ifadeleri kullandı;

Mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız, savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor.

"Hizmet enflasyonunda atalet azalacak"

Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Şimşek, enflasyondaki düşüş trendine ilişkin, "2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması, enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.