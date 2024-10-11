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Dünya
AA 11.10.2024 10:46

ABD'de büyük yıkıma yol açan Milton Kasırgası'nın ardından halk evlerine dönmeye başladı

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, ardında büyük yıkım bırakırken bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı.

ABD'de büyük yıkıma yol açan Milton Kasırgası'nın ardından halk evlerine dönmeye başladı

Washington Post gazetesinin haberine göre, yüzyılın kasırgası olması beklenen Milton, ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Denizde iki kez 5 kategorisine yükselen ancak Florida kıyılarını 3 kategorisiyle vuran Milton Kasırgası, eyalet geneline şiddetli rüzgar ve yağışlar getirdi, yıkımlara yol açan birçok hortumun oluşmasına neden oldu.

Yetkililer, kasırganın bölgeyi terk etmesi sonrası yükselen su ve sel tehlikelerine karşı vatandaşları uyardı. 14 kişinin hayatını kaybettiği eyalette arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Milton Kasırgası: ABD'de en az 16 kişi öldü, 3 milyondan fazla konut elektriksiz kaldı
Milton Kasırgası: ABD'de en az 16 kişi öldü, 3 milyondan fazla konut elektriksiz kaldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, kasırga sonrası eyaletteki acil durumun sürdüğünü belirterek, "Ölü sayısının artmasını önlemek bizim işimiz. Ancak korkunç bir kasırga ve buna eşlik eden hortumların vurduğu bir durumla uğraşıyoruz" dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis de 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintileri gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü aktaran DeSantis, "Bu çalışmalarımız için o da bize yardımcı olmak istiyor" diye konuştu.

Yetkililer, eyaletteki havalimanlarında cuma sabahı itibarıyla uçuşların kademeli olarak başlatılacağını bildirdi.

Milton Kasırgası

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nde güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden, "Milton yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" yorumunu yapmıştı.

Milton, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.

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