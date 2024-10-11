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Dünya
AA 11.10.2024 09:32

ABD Savunma Bakanı Austin, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya destek vurgusunda bulundu.

ABD Savunma Bakanı Austin, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklama göre, Austin, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Austin, ABD'nin NATO ve yaklaşan NATO Savunma Bakanları toplantısındaki önceliklerini ele aldı.

Austin, NATO'nun caydırıcılık ve savunma çabalarının güçlendirilmeye devam edilmesi, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve transatlantik savunma sanayi temelinin güçlendirilmesi konularına değindi.

İkili, NATO'nun Ukrayna'yı destekleme çabalarının, Ukrayna'nın "gelecekteki NATO üyeliği" için bir köprü oluşturacağını ifade etti.

Austin ve Rutte ayrıca, Orta Doğu'da devam eden istikrarsızlık ve NATO'nun Irak'taki kapasite geliştirme misyonunu sürdürme kararlılığını dile getirdi.

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