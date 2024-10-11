Parçalı Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 11.10.2024 07:32

AB'de yüz taramalı sınır kontrol sistemi yeniden ertelendi

Avrupa Birliği, AB dışındaki vatandaşlara yönelik parmak izi ve yüz tarama sisteminin sınır kapılarında devreye girmesini bir kez daha erteledi.

AB'de yüz taramalı sınır kontrol sistemi yeniden ertelendi

10 Kasım’da hayata geçirilmesi planlanan sistem, Almanya, Fransa ve Hollanda’nın hazır olmadıklarını bildirmeleri üzerine yeniden ertelendi.

BBC'ye konuşan kaynaklar, AB'nin yazılımının Birleşik Krallık sınır sistemlerinde henüz canlı olarak test edilmediğini belirtti. AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, yeni bir tarih belirlenmediğini ancak sistemin aşamalı olarak uygulanacağını ifade etti.

“10 Kasım’a hazır olmayacağımız net” diyen Johansson, "Adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu erteleme, 2022’de devreye girmesi planlanan sistem için yaşanan birçok gecikmeden sadece biri. Giriş Çıkış Sistemi (EES) olarak adlandırılan bu uygulama, AB dışındaki vatandaşların, pasaportlarına damga vurulması yerine biyometrik verilerle kayıt altına alınmasını sağlayacak.

Sistemin amacı, pasaportları biyometrik verilerle dijital olarak ilişkilendirmek. Yolcular, sınır kapılarında biyometrik verilerini kaydetmek için taşınabilir cihazlar kullanacak. EES, kara sınırları, havaalanları, limanlar, tren istasyonları - Eurostar hizmetleri dahil - ve AB'nin tüm dış sınırlarında geçerli olacak.

EES’in uygulanması, önümüzdeki hafta AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nde ele alınacak. Alman İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, AB’nin ilgili ajansı olan EU-Lisa’nın sistemi yeterince istikrarlı hale getiremediği için üç ülkenin hazır olmadığını belirtti. Fransız İçişleri Bakanlığı ise EES’in düzgün bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu sözcüsü de bu ayın başında yaptığı açıklamada, "EES gibi bir sistemin uygulanması karmaşık bir süreçtir ve gecikmeler tamamen göz ardı edilemez" demişti.

Kontrol sisteminin 2022'de devreye girmesi planlanıyordu ancak birçok kez ertelendi. İlk olarak Mayıs 2023’e, ardından 2023 sonuna, son olarak da Kasım 2024’e ertelenmişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Araştırma: 75 yaşında bile sigara bırakmak yaşam süresini uzatabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:14
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ