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Dünya
AA 11.10.2024 05:34

Brezilya, 217 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

Brezilya, işgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'dan 217 vatandaşını tahliye etti.

Brezilya, 217 vatandaşını Lübnan'dan tahliye etti

Ulusal basında çıkan habere göre, Brezilya Hava Kuvvetleri'ne (FAB) bağlı uçak, Lübnan'dan aldığı 217 kişiyi Sao Paulo'ya getirdi.

Lübnan'da halen 21 bin Brezilyalının yaşadığı ve ülkelerine dönmek için kurtarma uçaklarını beklediği bilgisi paylaşıldı.

Şimdiye kadar Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla Lübnan'da yaşayan 3 bin Brezilyalının ülkeye getirildiği belirtildi.

FAB'dan açıklamada ise Lübnan'da yaşayan Brezilyalıların kademeli şekilde ülkeye getirtilmesinin planlandığı aktarıldı.

Tarihi tahliye operasyonu tamamlandı
Tarihi tahliye operasyonu tamamlandı

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