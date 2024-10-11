Katil İsrail Batı Şeria'da bir aracı bombaladı: 2 ölü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail ordusu, Tulkerim'in doğusundaki Zenebe banliyösü ile Nur Şems Kampı arasındaki Cebel es-Salihin bölgesinde bir aracı İHA ile hedef aldı.

Aracın bombalanması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti.

Aracın vurulmasının hemen ardından bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri, saldırıda ölen iki kişinin cenazesini alıkoyduktan sonra bölgeden çekildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Muhammed İyad Muhammed Abdullah (20) ve Avad Cemil Sakr Ömer'in, İsrail'in Tulkerim'deki Nur Şems Kampı yakınında düzenlediği hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.