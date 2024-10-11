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Dünya
Sciencealert 11.10.2024 06:33

Araştırma: 75 yaşında bile sigara bırakmak yaşam süresini uzatabilir

Yeni bir araştırmaya göre, 75 yaşında bile sigarayı bırakmak, yaşam süresini uzatabilir. Michigan Üniversitesi (U-M) halk sağlığı bilimcilerinin bulguları, sağlıklı yaşam seçimleri yapmanın hiçbir zaman geç olmadığını gösteriyor.

Araştırma: 75 yaşında bile sigara bırakmak yaşam süresini uzatabilir

Araştırmada, sigarayı bırakmanın insanların yaşam beklentisini artırmak için yapabileceği en önemli adım olduğu vurgulanıyor. Bu bilgi, hayatları boyunca sigara içen ve kansere ya da kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini kabullenen kişiler için önemli bir motivasyon kaynağı olabilir.

Yaklaşık 13 bin orta yaşlı erkeğin incelendiği bir çalışmada, günde 30 veya daha fazla sigara içenlerin, sonraki 25 yıl içinde yüzde 21 daha fazla ölüm riski taşıdığı belirlendi.

Ancak bu riskler kesin değil. Birçok çalışma, sigarayı bırakmanın her yaşta kısa vadede sağlık yararları sağladığını ortaya koydu.

U-M araştırmacıları ise, uzun vadeli faydaların sadece genç ve orta yaşta sigarayı bırakanlarla sınırlı olmadığını keşfetti.

Araştırma, 35 ile 75 yaşları arasında sigarayı bırakanların, önemli ölçüde yaşam sürelerini uzattığını gösteriyor.

Halk sağlığı verilerini kullanarak yapılan hesaplamalar, sigara içmenin kaybettirdiği yılları ve çeşitli yaşlarda sigarayı bırakmanın kazandırdığı yılları ortaya koyuyor.

Sigarayı bırakma yaşları 35, 45, 55, 65 ve 75 olarak belirlenmiş. Araştırma, sigarayı bu yaşlarda bırakanlarla sigara içmeye devam edenler ve hiç sigara içmeyenlerin yaşam sürelerini karşılaştırıyor.

Örneğin, 35 yaşında sigara içen birinin, hayatının kalanında sigara içmeye devam etmesi durumunda ortalama 9 yıl yaşam süresi kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ancak aynı yaşta sigarayı bırakanların, hiç sigara içmemiş biriyle neredeyse aynı yaşam süresine sahip olduğu görülüyor. Başka bir deyişle, bu kişiler ortalama 8 yıl yaşam kazanmış oluyor.

Bu bulgular, Kanada ve Norveç’teki araştırmacılar tarafından yapılan önceki çalışmaları da destekliyor.

10 yıl sigara içmeyen biri, 10 yıl yaşam kaybını önleyebilir

10 yıl sigara içmeyen bir kişinin, ortalama 10 yıl yaşam kaybını önleyebileceği belirtiliyor. Ayrıca, daha ileri yaşlarda bile sigarayı bırakmanın yaşam süresi üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya konuluyor.

Mevcut araştırma da bunu doğruluyor. 75 yaşında sigara içenlerin yaşam süresinin ortalama 4.4 yıl kısalacağı öngörülüyor. Ancak, 65 ve 75 yaşlarında sigarayı bırakanların bir yıl daha fazla yaşam süresi kazanma olasılığı sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 14 olarak hesaplanıyor.

Araştırma, yaşlılıkta bile sigarayı bırakmanın zaman kaybı olmadığını, aksine yaşam süresini uzatabileceğini vurguluyor. Bu bulgular, doktorların sigara içen hastalarını sigarayı bırakmaları konusunda motive etmeleri için bilimsel kanıt sunuyor.

Çalışma, American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayımlandı.

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