Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ediyor

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in başkent Beyrut'un yanı sıra güney ve doğu bölgelerinde yoğun hava saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de birçok bölgede arama kurtarma çalışmaları yaptığı aktarılan açıklamada, Bekaa vilayetine bağlı Zahle ilçesinde dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edili.

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde güneydeki Sur ve Sayda kentlerini bombalarken, can kayıplarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

⁠İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 169 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 169 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.