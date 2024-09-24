Parçalı Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2024 13:37

Katil İsrail'in saldırdığı Lübnan'da ölü sayısı 558'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısı 558'e yükseldi

Katil İsrail'in saldırdığı Lübnan'da ölü sayısı 558'e yükseldi

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Fransa'da camilere terör saldırısı planlayan Neonazi grubun liderine 18 yıl hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İrlanda Başbakanı Harris, İsrail'in uluslararası hukuku yine hiçe saydığını belirtti
14:03
Yılmaz: Borsa ve kripto vergisi gündemimizde yok
13:45
Trump, Zelenskiy'in ABD başkanlık seçimlerinde demokratları desteklediğini iddia etti
13:45
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
13:44
30 ilde "forex" operasyonu: 48 milyon dolandıran 195 şüpheliye gözaltı kararı
13:44
Kremlin: Orta Doğu’daki durumdan endişeliyiz
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ