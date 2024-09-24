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AA
HABER GİRİŞ
24.09.2024 13:37
, 24.09.2024 13:38
SON GÜNCELLEME
24.09.2024 13:38
Katil İsrail'in saldırdığı Lübnan'da ölü sayısı 558'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
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