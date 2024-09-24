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Dünya
AA 24.09.2024 13:06

Fransa'da camilere terör saldırısı planlayan Neonazi grubun liderine 18 yıl hapis cezası

Fransa'da 2017 ve 2018’de özellikle camilere terör saldırıları planlamaktan suçlu bulunan Neonazi grubun lideri Alexandre Gilet'e 18 yıl hapis cezası verildi.

Fransa'da camilere terör saldırısı planlayan Neonazi grubun liderine 18 yıl hapis cezası

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl hakim karşısına çıkarılan ve terör saldırıları planlamakla suçlanan Neonazi grubun lideri Gilet'e kesilen 18 yıl hapis cezasını onadı.

2017 ve 2018'de özellikle camileri ve Avrupa Parlamentosu (AP) binasını hedef alan terör saldırılarını planlamakla suçlanan Gilet ve beraberindeki 3 kişi, geçen yıl Paris'te hakim karşısına çıkmıştı.

Gilet dışındaki sanıklar 3 ila 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, sanıklar mahkemenin kararını temyize götürmemişti.

"Operation WaffenKraft" isimli bir Neonazi yazışma grubuna üye olan ve yaşları 17 ile 28 arasında değişen sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, daha önce gönüllü olarak orduda görev alan Gilet'in, grubun lideri olduğu ve Yeni Zelanda'da 2019'da Christchurch'deki iki camiye saldırarak 51 kişinin ölümüne neden olan Brenton Tarrant'ın söylemlerinin kullanıldığı "manifesto" hazırladığı kaydedilmişti.

İddianamede, söz konusu 4 aşırı sağcının özellikle göçmenlerin yaşadığı mahalleleri hedef aldığı, Paris'teki Hz. Ömer Camisi, Creil'deki bir cami, AP binası ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon'un bulunduğu bir toplantıya saldırı planladığı belirtilmişti.

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