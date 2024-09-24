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Dünya
AA 24.09.2024 12:55

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bir gazeteci öldü

Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin muhabiri Hadi Es-Seyyid'in İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında bir gazeteci öldü

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in hava saldırısında Seyyid'in evi hedef alındı.

Evin yıkılması sonucu Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda 492 kişi öldü

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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