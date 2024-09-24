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Dünya
AA 24.09.2024 12:11

Fransa'da bir grup demir yolu çalışanı greve gitti

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde hizmet veren demir yolu hattı çalışanları greve gitti.

Fransa'da bir grup demir yolu çalışanı greve gitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Fransa'da başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde faaliyet gösteren ana demir yolu hatlarından biri RER B'nin X hesabından yapılan açıklamada, çalışanların grevi nedeniyle hattaki trafiğin aksayacağı aktarıldı.

Açıklamada, hattaki her 3 seferden 2'sinin grevden etkileneceği duyuruldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, La base, CGT, FO, Unsa sendikaları demir yollarındaki kontrol ve müdahale prosedürlerini protesto etmek için greve gitme kararı aldı.

Demir yolu çalışanlarının grevinin yarın sabaha kadar süreceği duyuruldu.

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