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Dünya
AA 24.09.2024 11:20

Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası şiddetli yağış ve rüzgar getirdi

Meksika'nın Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan bazı güney eyaletlerini etkisi altına alan "Kategori 3" şiddetindeki John Kasırgası, şiddetli yağış ve rüzgarlara yol açtı.

Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası şiddetli yağış ve rüzgar getirdi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Oaxaca eyaletini "Kategori 3" şiddetinde vuran kasırgada rüzgar hızının, saatte 190 kilometreye kadar ulaştığını açıkladı.

Merkez, John Kasırgası'nın "hayati tehlike" arz eden ani sel ve su baskınlarına sebep olduğunu, bunların Meksika'nın Pasifik kıyılarında hasara yol açtığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlarına sığınak bulmaları çağrısında bulundu.

Diğer yandan, Oaxaca ve Guerrero eyaletlerinin kıyı şeridindeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

Oaxaca yetkilileri, eyaleti etkisi altına alan John Kasırgası nedeniyle 3 bin kişinin tahliye edildiğini ve 80 sığınak kurulduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca, ordu ve eyalet personelinden oluşan 1000 kişinin, etkilenen bölgelere gönderildiğini belirtti.

John Kasırgası'nın Guerrero'ya bağlı Acapulco ve Puerto Escondido kentlerini ve Chiapas eyaletini de etkisi altına alması bekleniyor.

Meksika'yı 2023'te Otis Kasırgası vurmuştu. Yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiği kasırgada, 50'den fazla kişi hayatını kaybederken büyük maddi hasar meydana gelmişti.

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