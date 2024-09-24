Duman 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2024 10:56

Şili Dışişleri Bakanı Klaveren: Türkiye Orta Doğu'da kilit rol oynayabilir

Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren, Orta Doğu'da tırmanan gerilimde Türkiye'nin yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti.

Şili Dışişleri Bakanı Klaveren: Türkiye Orta Doğu'da kilit rol oynayabilir
[Fotograf: Reuters]

Van Klaveren, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki duruma ilişkin AA muhabirine konuştu.

Ülkesinde çok sayıda Filistinlinin bulunduğuna dikkati çeken van Klaveren, İsrail-Gazze çatışmasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Van Klaveren, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Türkiye'nin, bölgede istikrarın sağlanmasında yapıcı rol oynayabileceğini" ifade etti.

Daha fazla kan dökülmesinin acilen önlenmesi gerektiğini vurgulayarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan van Klaveren, "Çok uzun zaman oldu. Çok fazla ölü ve çok fazla uluslararası insancıl hukuk ihlali var" dedi.

ETİKETLER
Şili
Sıradaki Haber
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim başladı
11:11
Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hedefi 60 milyar dolar
10:59
Boeing'in, grevdeki işçilere yüzde 30'luk zam teklifine sendikadan tepki
10:56
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskınlar düzenledi
10:52
Dünya'yı asteroitlerden koruma planı: Nükleer patlama
10:47
Van'da gümrük kaçağı 22 külçe altın ele geçirildi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ