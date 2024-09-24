Dünya'yı asteroitlerden koruma planı: Nükleer patlama

Yapılan deneyde, uygun büyüklükteki bir atom patlamasının yaydığı X-ışınlarının, çapı 3 ila 5 kilometre arasında değişen asteroitleri yörüngelerinden saptırabileceği doğrulandı.

Her ne kadar böyle bir felaket senaryosu için acil bir tehdit bulunmasa da, Dünya'ya yakın tehlikeli bir asteroitin aniden karşımıza çıkması durumunda, önceden hazırlanmış bir eylem planına sahip olmak büyük önem taşıyor.

Füzyon motoru veya lazer de kullanılabilir

NASA, kısa bir süre önce yaptığı deneyle, büyük bir uzay aracının nispeten küçük bir asteroit yığınına çarpmasıyla, bu cisimlerin yörüngelerinin değiştirilebileceğini göstermişti. Dimorphos ve Didymos ikili sisteminin küçük üyesi olan yaklaşık 800 metre genişliğindeki bu asteroit, yeterli kuvvet uygulanarak yörüngesinde kayda değer bir değişiklik oluşturdu.

Ancak daha büyük ve sert asteroitlerin yönünü değiştirmek çok daha zorlu olabilir. Neyse ki, bu tür devasa kaya parçalarını uzayda hareket ettirmenin birden fazla yolu var. Örneğin, güçlü bir füzyon motoru veya lazer kullanılarak asteroit yüzeyine ısı uygulanarak bir "roket etkisi" yaratılabilir. Bu yöntemle, yüzeydeki mineraller buharlaştırılarak oluşan gazlar asteroitin yönünü değiştirebilir.

Henüz bir tehdit yok

ABD'deki Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndan fizikçi Nathan Moore ve ekibi, yüksek frekanslı elektromanyetik dalga jeneratörü olan Z Pulsed Power Facility kullanarak 1,5 megajul X-ışını elde ettiler.

Bu radyasyon, ince bir metal folyoyu ve üzerinde bulunan kuvars camı parçasını buharlaştırdı. Deney sonucunda, asteroitlerin nasıl yön değiştirilebileceğine dair önemli veriler toplandı.

Bu yöntemle, çapı 5 kilometreye kadar olan asteroitlerin uzayda güvenli bir şekilde yönlerinin değiştirilebileceği öngörülüyor. Araştırma ekibi, bu modelin daha detaylı versiyonlarının farklı asteroitlerin özelliklerine göre geliştirilebileceğini belirtiyor.

Her ne kadar şu an Dünya’ya çarpma ihtimali olan büyük bir asteroit tehdidi bulunmasa da, bu tür felaketlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Eğer bir gün, hızla yaklaşan bir tehlike fark edilirse, bu yöntemle potansiyel felaketi önleyebiliriz.

Bu araştırma, Nature Physics dergisinde yayımlandı.