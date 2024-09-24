Hindistan'da yeni maymun çiçeği varyantı tespit edildi

Yeni varyant, kısa süre önce Dubai’den dönen, Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinden 38 yaşındaki bir erkekte tespit edildi.

Maymun çiçeği, bulaşıcı bir virüs olup ağrılı cilt lezyonlarına yol açabiliyor. DSÖ, bu virüsü ağustos ayında Afrika’da bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmişti.

O tarihten bu yana virüsün daha tehlikeli varyantı Afrika dışındaki ülkelere de yayıldı. Aralarında İsveç, Tayland ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkeler maymun çiçeği vakaları bildirdi.

Diğer yolcular da izlenmeye alındı

Hindistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Manisha Verma, Salı günü yaptığı açıklamada, Kerala’nın Malappuram bölgesinde tespit edilen vakanın clade 1 varyantına ait olduğunu doğruladı.

Hasta, hastanede tedavi altına alınırken, temas ettiği kişilerin izlenip takip edildiği bildirildi. Yetkililer, hastanın 29 yakın arkadaşı ve aile üyesi ile uçaktaki 37 yolcunun da izlemeye alındığını, ancak şu ana kadar herhangi bir semptom göstermediklerini açıkladı.

Son iki yılda Hindistan, daha az bulaşıcı olan eski clade 2 varyantı kaynaklı 30'dan fazla maymun çiçeği vakası bildirdi.

Bu ayın başlarında, Haryana eyaletinde bir erkekte maymun çiçeği varyantı tespit edilmiş ve birkaç gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

Maymun çiçeği, hayvanlardan insanlara ve enfekte kişilerle yakın temas yoluyla, cinsel ilişki, cilt teması ya da yakın mesafede konuşma ve nefes yoluyla insandan insana bulaşabiliyor.

Ateş, kas ağrıları, lenf düğümlerinde şişlik ve vücutta lezyonlar gibi belirtilerle kendini gösteren virüs, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor.

Hindistan hükümeti, tüm eyaletlere olası maymun çiçeği vakalarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yaptı. Ülkede şüpheli vakaların test edilmesi için 35 laboratuvar görevlendirildi.