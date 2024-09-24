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Dünya
AA 24.09.2024 10:25

Katil İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırılarda çok sayıda aile yok oldu

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentindeki köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok ailenin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırılarda çok sayıda aile yok oldu

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, gece ve sabah saatlerinde Lübnan'ı vurmaya devam etti.

Söz konusu saldırılarda hedef Baalbek'in köy ve kasabaları oldu. Binalar ile yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda pek çok aile enkaz altında kalarak yok oldu.

Yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı ancak sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırılar nedeniyle bölgeden civar köy ve kasabalara yoğun göç dalgası yaşandı. Göç edenlerin misafir edilmesi için camilere bağlı salonlar kullanıma açıldı.

İsrail ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Kefr Dunin, Es-Sultaniyye ile Tayr Filsey ve El-Humeyri kasabaları arasındaki bölgelere de saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pek çok noktada Hizbullah'a ait mevzi, fırlatma rampaları ile askeri bina ve karargahlara yönelik saldırıların sürdüğü ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, "Kuzeyin Okları" ismi verilen "operasyon" kapsamında dün Lübnan'ın güneyi ile Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait yaklaşık 1600 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.

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