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Dünya
Sciencealert 24.09.2024 09:48

Japonya, benzeri olmayan bir süper bilgisayar inşa etmeye hazırlanıyor

Japonya, halihazırda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Fugaku’ya sahip. Ancak Japon bilim insanları, önümüzdeki yıllarda bu sistemi büyük bir yükseltme ile bir üst seviyeye taşımayı planlıyor: Yaklaşık bin kat daha hızlı olacak Fugaku Next süper bilgisayarı.

Japonya, benzeri olmayan bir süper bilgisayar inşa etmeye hazırlanıyor

Bu yeni süper bilgisayar, dünyadaki ilk zetta sınıfı süper bilgisayar olacak.

Zetta sınıfı, saniyede zettaFLOPS seviyesine ulaşabilen bir makineyi ifade ediyor. FLOPS (saniyede yapılan kayan nokta işlemleri), bir sistemin ne kadar hızlı hesaplama yapabildiğini ve sorunları çözebildiğini gösteriyor.

ABD'de birkaç yıl önce kullanılan Frontier süper bilgisayarı, saniyede 1.1 exaFLOPS (1.1 kentilyon işlem) hızı göstermişti.

ZettaFLOP ise bu seviyeyi binle çarparak sekstilyon işlem kapasitesine (1.111111111111111111111) ulaşmayı hedefliyor.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT), bu yeni makinenin inşasına 2025 yılında başlanacağını duyurdu.

Teknolojinin sınırlarında: Kuantum ve süper bilgisayarlar
Teknolojinin sınırlarında: Kuantum ve süper bilgisayarlar

2030'da devreye girmesi planlanıyor

Plan, Fugaku Next’in 2030 yılında devreye alınması ve bu proje için hükümetin 110 milyar Japon Yeni (yaklaşık 780 milyon ABD Doları) bütçe ayırması yönünde.

Yeni süper bilgisayar, mevcut Fugaku’nun görevlerini devralırken çok daha yüksek bir işlem gücüne sahip olacak.

MEXT tarafından yayımlanan resmi proje bilgileri, yapay zeka konusuna da özel bir vurgu yapıyor.

Özellikle generative AI (üretici yapay zeka) araçlarının işlemlerini gerçekleştirmek oldukça zorlu bir süreçtir ve Fugaku Next, bu alanda önemli bir atılım yapabilir.

Normal bilgisayarlardan farkı ne?

Süper bilgisayarlar, bilim insanları için vazgeçilmez araçlar olmaya devam ediyor.

Kara delik simülasyonlarından yeni malzemelerin keşfine, dünyanın geleceğinin modellemesinden matematiğin temellerine kadar birçok alanda kullanılıyorlar. Güçleri arttıkça, bu makinelerin yetenekleri de genişlemeye devam edecek.

Süper bilgisayarlar, kuantum bilgisayarların aksine, günlük kullandığımız masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan çok da farklı değiller; sadece ölçek olarak çok daha büyükler. Aynı işlemciler, bellek ve depolama teknolojileri kullanılıyor ancak en üst düzeyde.

Süper bilgisayarların fark yarattığı en önemli alanlar, karmaşık simülasyonlar. Hava durumu sistemlerinden derin uzay görevlerine kadar birçok değişkenin yer aldığı bu tür simülasyonlarda büyük fark yaratıyorlar.

Yeni zetta sınıfı makine, çok daha fazla veri üzerinde eğitim alarak daha hızlı, daha ayrıntılı ve daha doğru sonuçlar üretebilecek.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, altı yıl içinde yeni bir süper bilgisayar standardı hayata geçecek.

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