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Dünya
AA 24.09.2024 10:58

Boeing'in, grevdeki işçilere yüzde 30'luk zam teklifine sendikadan tepki

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in, grevdeki işçilerine, gelecek dört yıl için yüzde 30'luk zam teklifinde bulunması Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) yetkilileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Boeing'in, grevdeki işçilere yüzde 30'luk zam teklifine sendikadan tepki

IAM yetkilileri X sosyal medya platformundan, Boeing'in 4 yıl için "yüzde 30 zam, performans primi ve emeklilik yardımlarının iyileştirilmesi" teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Teklifin yöneticilerle görüşülmeden direkt işçilere ve medyaya sunulduğunun kaydedildiği paylaşımda, "müzakere" sürecinin yürütülmediği ileri sürüldü.

Açıklamada, "Bu taktik, üyelerimize ve müzakere sürecine açık bir saygısızlıktır." ifadesi kullanıldı.

Boeing'in konuya ilişkin açıklamasında teklifin 27 Eylül'de oylamaya sunulacağı kaydedilirken, IAM yetkilileri ise işçilerle görüşmek için yeterli süre olmadığını ve bu sebeple oylama yapılmayacağını savundu.

Boeing işçilerinin grevi

Çalışanlar, Boeing'in zam teklifini 13 Eylül'de yapılan oylamada, yüzde 40'ın altında kaldığı gerekçesiyle reddederek greve gitme kararı almıştı.

Boeing ise grev kararının ardından yaptığı açıklamada "yeni bir anlaşmaya varmak için masaya dönmeye hazırız" mesajı vermişti.

2008'deki grev günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu

Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.

Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.

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