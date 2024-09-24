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Dünya
AA 24.09.2024 11:41

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdü.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlarında aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı son gözaltılarla birlikte 10 bin 900'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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