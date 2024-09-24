Az Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2024 12:35

TikTok, Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı

ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e ait hesapları, ABD başkanlık seçimine ilişkin "seçmeni aldatıcı paylaşımları" nedeniyle kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

TikTok, Rus medyasına ait bazı hesapları kapattı
[Fotograf: AA]

Çinli ByteDance firmasının ana ortağı olduğu TikTok, internet sitesinden, Rusya devlet televizyonu RT ve Rus haber ajansı Sputnik'in ana kuruluşları olan TV-Novosti ve Rossiya Segodnya'nın hesaplarını kalıcı olarak kapattığını açıkladı.

Açıklamada, Rus medya kuruluşlarının "üstü kapalı etki operasyonları" olarak adlandırılan "seçmeni aldatıcı bilgiler" yaydığı ve "siyasi propagandayı yasaklayan politikaları ihlal ettiği" aktarıldı.

Bu hesaplar, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de de kısıtlandı.

Sputnik ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TikTok'daki 86 bin abonelerinin "en acil jeopolitik meseleler hakkındaki gerçekleri öğrenemeyeceğini" ifade etti.

ETİKETLER
TikTok Rusya
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 285 Filistinli öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
İş seyahatiyle ailesini ihmal eden koca boşanma davasında kusurlu sayıldı
12:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Siber Güvenlik Başkanlığı fikrini Meclis'e arz edecek noktaya getireceğiz
12:35
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 285 Filistinli öldü
12:28
Depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davasında karar çıktı
12:23
Fransa'da bir grup demir yolu çalışanı greve gitti
12:13
Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ