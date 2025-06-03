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Dünya
AA 03.06.2025 13:50

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 54 bin 510'a yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 40 ölü ve 208 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 240 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 bin 860 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 510'a, yaralıların sayısının da 124 bin 901'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in "yardım dağıtım" noktasına saldırısında yaralı sayısı yükseldi

Açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında açlıkla boğuşan ve gıda almak isteyen Filistinlilere ateş açtığı ve 27 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralananların sayısının 90'dan 161'e yükseldiği aktarıldı.

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