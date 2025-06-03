Hollanda'da hükümet dağıldı

Koalisyonu oluşturan muhafazakar VVD, merkez sağ NSC ve çiftçi partisi BBB, PVV lideri Geert Wilders’ın talepleri konusunda anlaşmaya varamadı. Wilders, Hollanda'nın sığınmacı ve göç politikalarında köklü kısıtlamalar yapılmasını şart koşmuştu.

Wilders, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “İmza yok, düzenleme yok; PVV koalisyondan ayrılıyor” ifadelerini kullandı.

VRT haberine göre Wilders, aralarında sığınmacılara sınırların kapatılması, askeri sınır kontrollerinin artırılması, sığınma merkezlerinin azaltılması ve geçici oturum iznine sahip Suriyelilerin sınır dışı edilmesi gibi 10 sert önlemin koalisyon anlaşmasına dahil edilmesini talep etti.

Wilders, bir gün önce yaptığı açıklamada “Eğer hiçbir şey ya da yeterince şey değişmezse PVV gider” diyerek koalisyonu terk etme sinyali vermişti.