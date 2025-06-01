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Dünya
AA 01.06.2025 14:46

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 37 artarak 54 bin 418'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 37 ölü ve 136 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 149 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 149 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 418'e, yaralıların sayısının da 124 bin 190'a yükseldiği duyuruldu.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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