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Dünya
AA 01.06.2025 14:35

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

Katil İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyine yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İsrail ordusu Nebatiye vilayetine bağlı Arnun beldesinde bir motosikleti İHA'yla hedef aldı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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