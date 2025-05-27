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Dünya
AA 27.05.2025 13:56

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 54 bini geçti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 54 bin 56'ya yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 54 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 79 ölü ve 163 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 901 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 11 bin 88 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 56'ya, yaralıların sayısının da 123 bin 129'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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