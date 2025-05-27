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Dünya
AA 27.05.2025 13:10

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez. Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakan Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Ukrayna ile müzakerelerin ikinci turu için yine Türk dostlarımıza başvurabiliriz" dedi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Fidan'la yaptığı görüşmede, Rus-Türk iş birliğini engellemeye yönelik dış girişimlere rağmen Moskova'nın ortak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduğu mesajını verdiğini söyledi.

Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna çözümündeki desteği için minnettar olduğunu belirten Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sürmesine ilgi duyduğunu aktardı.

Lavrov, Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil altyapıya saldırılarını sürdürdüğünü dile getirerek, tüm bu saldırıların ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği misilleme bombardımanlarının doğal olduğunu kaydetti.

Lavrov ayrıca, "Türkiye'yle Filistin konusunda ortak görüşe sahibiz. Gazze ve Batı Şeria’da olanlar kabul edilemez" dedi.

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