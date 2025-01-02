Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı havadan bombaladı.
Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.