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Dünya
AA 02.01.2025 10:35

Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 13 Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı havadan bombaladı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

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