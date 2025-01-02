Trump, ABD'nin "tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini" belirtti

Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından ABD'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratları ve yetkilileri görevlerini yerine getirmemekle suçlayan Trump, "Ülkemiz bir felaket, tüm dünyada alay konusu. Açık sınırlarla, etkisiz ve neredeyse yok denecek kadar zayıf bir liderlik olduğunda olacak olan budur." ifadesini kullandı.

Trump, "Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar." ifadelerine yer vererek, Başkan Joe Biden yönetimini suçladı.

ABD, yeni yıla saldırıyla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülmüştü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'taki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın ay