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Dünya
AA 02.01.2025 07:07

Brezilya'da köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Brezilya'da 22 Aralık 2024'te bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Brezilya'da köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Agencia Brasil'de çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çöktüğü olayda can kaybı arttı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği olayda, 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Son bulunan cesetlerin ise nehre düşen aracın içerisinden çıkartıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, köprünün çökmesiyle 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıklamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı kaydedilmişti.

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