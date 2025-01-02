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Dünya
Bussines Insider 02.01.2025 06:41

2025'te yeni bir insan nesli başlıyor: Beta Kuşağı

1 Ocak 2025’ten itibaren doğan bebekler, "Beta Kuşağı" olarak adlandırılan yeni bir neslin ilk üyeleri olacak.

2025'te yeni bir insan nesli başlıyor: Beta Kuşağı

Araştırma şirketi McCrindle, 2025-2039 yılları arasında doğanların bu kuşak içinde değerlendirileceğini ve 2035 itibarıyla Beta Kuşağı'nın dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturacağını açıkladı.

Ayrıca birçok Beta Kuşağı bireyinin 22. yüzyılı göreceği öngörülüyor.

Beta Kuşağı'nın isimlendirilmesi, "Alfa Kuşağı" terimini de ilk kez ortaya atan sosyal araştırmacı Mark McCrindle tarafından yapıldı.

İşte son 100 yılda kullanılan kuşak sınıflamaları:

Beta Kuşağı: 2025-2039

Alfa Kuşağı: 2010-2024

Z Kuşağı: 1997-2009

Y Kuşağı (Milenyumlular): 1981-1996

X Kuşağı: 1965-1980

Baby Boomer Kuşağı: 1946-1964

Sessiz Kuşak: 1928-1945

Beta Kuşağı'nı teknoloji şekillendirecek

Beta Kuşağı’nın, kendilerinden önceki Alfa Kuşağı gibi teknoloji tarafından şekillendirilmesi bekleniyor.

Alfa Kuşağı, sık sık "iPad çocukları" olarak anılırken, Beta Kuşağı’nın hayatı yapay zeka ve otomasyonla tanımlanacak.

Bunun yanı sıra, iklim krizi ve küresel nüfus değişimleri gibi büyük toplumsal zorluklarla karşı karşıya kalacaklar.

McCrindle, blog yazısında, Beta Kuşağı’nın ebeveynlerinin teknolojiyi ve yapay zeka araçlarını yönetme konusunda giderek daha fazla çaba sarf ettiğini belirtti.

ChatGPT gibi araçların 2022’de yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojiler çocukların eğitim ve yaşamlarında önemli bir rol oynamaya başladı.

Pew Araştırma Merkezi’nin 2023 yılında yayımladığı bir araştırma, öğrencilerin yüzde 20’sinin ChatGPT’yi okul ödevlerinde kullandığını ortaya koydu.

Uzmanlar, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, ebeveynlere çocuklarını sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak tutmaları gerektiğini öneriyor.

Kuşak kavramlarına eleştirel bakış

Kuşak sınıflandırmalarının geçerliliği zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Pew Araştırma Merkezi Başkanı Michael Dimock, 2019’da yaptığı açıklamada, bu kategorilerin toplumdaki değişimleri anlamaya yönelik bir mercek olarak görülmesi gerektiğini, farklı gruplar arasındaki farkları basitleştirmek için kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

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