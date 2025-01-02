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Dünya
AA 02.01.2025 09:53

Güney Kore'de uçak kazasının yaşandığı havalimanında arama yapıldı

Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama yaptı.

Güney Kore'de uçak kazasının yaşandığı havalimanında arama yapıldı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "ölümle sonuçlanan mesleki ihmal" şüphesiyle arama emri çıkarıldığını belirtti.

Ardından, polis, Muan Uluslararası Havalimanı havacılık ofisinde ve Jeju Air'de arama yaptı.

Kaza

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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Güney Kore Uçak Kazası
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