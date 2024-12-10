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Dünya
AA 10.12.2024 21:38

Katil İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması sonucu 7 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda "Halife" ailesine ait evi hedef aldı.

İsrail saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusu "Kesbe" ailesine ait 6 katlı bir evi bombaladı.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri kısıtlı imkanlara rağmen binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 786 Filistinli öldü, 106 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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