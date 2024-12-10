Sudan'ın başkenti Hartum'da HDK'nın topçu saldırısında 65 kişi öldü

Hartum Eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nın Umdurman bölgesinin Kereri Mahallesi'ne yönelik topçu saldırısı düzenlediği ve bu olayda 65 kişinin öldüğü aktarıldı.

Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza ve eyalet yetkililerin bölgede incelemelerde bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, olayda yüzlerce kişinin yaralandığı ve hastanelerin yaralılarla dolup taştığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, saldırıda minibüs durağı hedef alındı ve araçtaki 22 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Vali Hamza, "Milisler (HDK), vatandaşları terörize ederek ve korkutmaya çalışarak güvenli yerleri terk etmeye zorlamayı amaçlıyor. Savunmasız sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." dedi.

Hamza, uluslararası toplum ve kuruluşlara, evleri, pazarlar ve hastanelerde "milislerin" doğrudan hedef aldığı sivillerin korunmasında "sorumluluklarını üstlenmeleri ve üzerlerine düşen rolü oynamaları" çağrısında bulundu.

​​​​​​​Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.