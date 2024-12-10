Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2024 20:42

Sudan'ın başkenti Hartum'da HDK'nın topçu saldırısında 65 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde, ordu ile 20 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) düzenlediği topçu saldırısında 65 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da HDK'nın topçu saldırısında 65 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Hartum Eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nın Umdurman bölgesinin Kereri Mahallesi'ne yönelik topçu saldırısı düzenlediği ve bu olayda 65 kişinin öldüğü aktarıldı.

Hartum Valisi Ahmed Osman Hamza ve eyalet yetkililerin bölgede incelemelerde bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, olayda yüzlerce kişinin yaralandığı ve hastanelerin yaralılarla dolup taştığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, saldırıda minibüs durağı hedef alındı ve araçtaki 22 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Vali Hamza, "Milisler (HDK), vatandaşları terörize ederek ve korkutmaya çalışarak güvenli yerleri terk etmeye zorlamayı amaçlıyor. Savunmasız sivillerin öldürülmesini kınıyoruz." dedi.

Hamza, uluslararası toplum ve kuruluşlara, evleri, pazarlar ve hastanelerde "milislerin" doğrudan hedef aldığı sivillerin korunmasında "sorumluluklarını üstlenmeleri ve üzerlerine düşen rolü oynamaları" çağrısında bulundu.

​​​​​​​Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Araştırma: Fransa'da başörtülü öğrencilerin iş başvurularının yüzde 81,4'ü reddediliyor
20:48
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
20:26
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
19:21
Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile görüştü
19:23
MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği 12 tır, 2 tank ve 2 depoyu imha etti
18:35
Deprem bölgesindeki bazı illerde mücbir sebep hali uzatıldı
Sakarya'da balıkçılar, Karadeniz'den bol miktarda barbun ve istavritle döndü
Sakarya'da balıkçılar, Karadeniz'den bol miktarda barbun ve istavritle döndü
FOTO FOKUS
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
Gazze'deki insan hakları ihlalleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ