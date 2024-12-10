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Dünya
AA 10.12.2024 20:24

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail ordusunun Suriye'deki altyapıyı hedef alan saldırıları ve sınırdaki tampon bölgesini işgal etme girişimini kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Suriye topraklarına yönelik saldırı ve işgal adımlarına tepki gösterildi.

İsrail'in Golan Tepeleri'nden başlayarak işgal alanını genişletme ve askeri saldırılarla altyapıyı hedef alarak Suriye topraklarında azgın saldırılarını sürdürmesinin kınandığı açıklamada, İsrail'in söz konusu adımlarıyla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak güven ve istikrarın korunması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İİT Genel Sekreterliği, Suriye halkının yanında duruyor ve siyasi tercihlerine saygı duyuyor. Ülkedeki tüm siyasi taraflara da Suriye halkının çıkarları konusunda sorumluluklarının bilincinde olmaları çağrısında bulunuyoruz. Siyasi taraflara, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kurumları ve toprak bütünlüğünü garantileyen geçiş sürecinin barış ve güven içinde tamamlaya davet ediyoruz."

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İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail Suriye Birleşmiş Milletler
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