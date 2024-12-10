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Dünya
AA 10.12.2024 15:02

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Bir yılda öldürülen gazetecilerin yarısından fazlası Gazze'den

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2024 yılında 104 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü raporladıklarını ve bunların yarısından fazlasının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşandığını bildirdi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Bir yılda öldürülen gazetecilerin yarısından fazlası Gazze'den

Brüksel merkezli IFJ tarafından hazırlanan rapora göre, Gazze bu yıl kaydedilen 55 ölümle gazeteciler için "en tehlikeli yerlerden biri" oldu.

Dünya genelinde 1 Ocak'tan bu yana 12'si kadın 104 medya çalışanı öldürülürken, bu yılın, IFJ'nin öldürülen gazeteciler listesini yayınlamaya başladığı 1990'dan beri "en ölümcül ikinci yıl olduğu" bilgisi paylaşıldı.

En fazla ölüm saldırıların sürdüğü Orta Doğu'da

Orta Doğu en fazla ölümün raporlandığı bölge olurken, saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 66 medya çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ve Lübnan'da 55 Filistinli, 6 Lübnanlı ve 1 Suriyeli medya çalışanının öldürüldüğü raporlandı.

Raporda, "Savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen Filistinli gazeteci sayısı 138'e ulaşırken, bu sayı ülkeyi Irak, Filipinler ve Meksika'nın ardından modern gazetecilik tarihinin en tehlikeli ülkelerinden biri haline getirmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Bu yıl öldürülen medya çalışanları sıralamasında Orta Doğu'yu, 20 ölümle Asya-Pasifik, 8 ölümle Afrika, 6 ölümle Amerika ve 4 ölümle Avrupa bölgesi izledi.

Raporda ayrıca dünya genelinde 520 gazetecinin hapiste olduğu ve bunun önceki yıllara göre önemli bir artış olduğu kaydedildi.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, küresel çapta artan "otoriter eğilimlerin" ortasında basın özgürlüğüne yönelik artan riskleri vurgulayarak, BM'ye gazetecileri korumak için bağlayıcı bir sözleşme kabul etme çağrısında bulundu.

Bellanger, "Bu üzücü rakamlar basın özgürlüğünün ne kadar kırılgan ve gazetecilik mesleğinin ne kadar riskli ve tehlikeli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Dünyanın her yerinde otoriter rejimlerin geliştiği bir dönemde halkın bilgiye olan ihtiyacı son derece gerçektir. Mesleğimiz adına daha fazla ihtiyat gereklidir." ifadelerini kullandı.

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