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Dünya
AA 08.11.2024 21:16

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 184'e çıktı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 184'e yükseldi.

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 184'e çıktı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yerel "Gençliğin Sesi" Radyosunda gazeteci olan Halid Ebu Zir'in İsrail tarafından suikastla öldürüldüğü belirtildi.

Ofisin açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 184'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast yapmasının şiddetle kınandığı açıklamada, "iğrenç" olarak nitelendirilen bu suçtan İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, İsrail aleyhinde, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

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