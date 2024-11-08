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Dünya
AA 08.11.2024 21:14

UNIFIL: İsrail bir kez daha barış gücüne karşı faaliyette bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun bir kez daha barış gücü unsurlarına karşı faaliyette bulunduğunu açıkladı.

UNIFIL: İsrail bir kez daha barış gücüne karşı faaliyette bulundu

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün 2 İsrail ordusu ekskavatörü ve 1 buldozeri Ras Nakura'daki UNIFIL mevzisinde bir çitin bir kısmını ve beton bir yapıyı yıktı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun ise UNIFIL mevzisine yönelik faaliyette bulunduğunu reddettiği belirtilen açıklamada, "Dünkü olay, barış gücü askerlerinin çapraz ateş altında kalması değil, önceki 7 benzer olay gibi İsrail ordusunun kasıtlı ve doğrudan eylemleri meselesidir." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında BM tarafından belirlenen geri çekilme hattını (Mavi Hat) işaretleyen mavi varillerden ikisinin bu hafta tahrip edilip kaldırılmasının endişeyle karşılandığı kaydedilerek Barış Gücü görevlilerinin İsrail ordusunun varillerden birini kaldırdığını doğrudan gözlemlediği aktarıldı.

İsrail ordusunun UNIFIL'e ait mülkleri kasıtlı ve doğrudan tahrip etmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun 30 Eylül'den bu yana defalarca barış gücü askerlerinin "güvenlikleri için" Mavi Hat yakınlarındaki mevzilerini terk etmelerini talep ettiği hatırlatıldı.

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