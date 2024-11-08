Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2024 21:13

İspanya'daki sel felaketinin ardından Valensiya'da yağma iddiasıyla 253 kişi yakalandı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde 29 Ekim'deki sel felaketi sonrası yağmalama vakaları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının 253'e çıktığı bildirildi.

İspanya'daki sel felaketinin ardından Valensiya'da yağma iddiasıyla 253 kişi yakalandı

Valensiya'da bir yandan arama ve kurtarma, diğer yandan sokaklar ve evlerdeki çamuru temizleme çalışmaları devam ederken bölgedeki güvenlik sorunu ise halen çözülemedi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre "afet bölgesi" ilan edilen Valensiya'da 52'si son 24 saatte olmak üzere 253 kişi yakalandı, bu şüphelilerin 100'den fazlası cezaevine gönderildi, diğerleri de gözaltında tutuluyor.

Sel felaketi sebebiyle sadece Valensiya'daki ölü sayısı 215'e ulaştı, bunlardan 208'inin otopsinin, 167'sinin de kimlik tespitinin yapıldığı açıklandı.

Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgesindekilerle ülke genelinde selde hayatını kaybedenlerin sayısı 223'e çıktı, 78 kişi halen kayıp.

ETİKETLER
İspanya Sel
Sıradaki Haber
Güney Kore'den Kuzey'e nükleer saldırıya karşılık verme tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
21:17
Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazeteci sayısı 184'e çıktı
21:16
UNIFIL: İsrail bir kez daha barış gücüne karşı faaliyette bulundu
21:10
Adıyaman'da otomobille pikap çarpıştı: 10 yaralı
21:13
Güney Kore'den Kuzey'e nükleer saldırıya karşılık verme tehdidi
21:03
AB, Trump dönemine hazırlanıyor
Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor
Maden Deresi doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini yaşatıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
İstanbul'da deniz suyu çekildi, sahilde küçük adacıklar oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ