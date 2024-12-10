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Dünya
AA 10.12.2024 00:42

Katil İsrail’in Beyt Hanun’a düzenlediği saldırıda akraba iki aileden 25 kişi öldü

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında içeride bulunan akraba iki aileden 25 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail’in Beyt Hanun’a düzenlediği saldırıda akraba iki aileden 25 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ailenin akrabalarından Abdurrahman Kelhut, "İsrail ordusu, Kelhut ailesine mensup iki ailenin barındığı bir evi vurdu ve aileleri tamamen yok etti." dedi.

Kelhut, "İlk aile baba, çocukları, eşleri ve torunlarından oluşuyordu. İkinci aile ise baba, anne ve iki küçük kızlarından oluşuyordu." diye konuştu.

Saldırıda 25 kişinin yaşamını yitirdiği, her iki ailenin de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Beyt Hanun'a göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail'in Beyt Hanun kasabasında düzenlediği diğer hava saldırılarında da 15 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 758 Filistinli öldü, 106 bin 134 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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